Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Cagliari ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta 3 puanın sahibi olmak isteyen Cagliari, puanını 12'ye çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Sassuolo ise 2 maç aradan sonra galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçıyor. Futbolseverler merakla, "Cagliari-Sassuolo maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 12:41
Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan, Cagliari ile Sassuolo arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Ev sahibi Cagliari, taraftarının önünde sahaya çıkarak 3 puanı hanesine yazdırmayı ve puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Sassuolo ise deplasmanda üst üste 2 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CAGLIARI-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Cagliari-Sassuolo maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Sardegna Arena'da oynanacak Cagliari-Sassuolo maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

