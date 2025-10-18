CANLI SKOR ANA SAYFA
Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A) Lecce - Sassuolo maçı CANLI izle!

Lecce – Sassuolo maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Serie A’da bu kritik mücadele, Cumartesi günü oynanacak ve futbolseverler maçın tüm heyecanını ekran başında takip etmek isteyecek. Lecce, iç sahadaki avantajını kullanarak galibiyet serisine geri dönebilecek mi? Lecce - Sassuolo maçı CANLI izle!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 12:08
İtalya Serie A'da Lecce – Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Lecce, iç sahada güçlü performansını sürdürebilecek mi ve ligde üst sıralara tırmanma şansını kullanabilecek mi? Sassuolo, deplasmanda galibiyet alarak sezon hedeflerine yaklaşabilecek mi? Her iki takım da Serie A'da kritik puanlar için mücadele edecek; peki, bu zorlu karşılaşmada hangi takım taraftarını sevindirecek? Lecce - Sassuolo maçı CANLI izle!

Lecce - Sassuolo maçını takip etmek için tıklayınız.

LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

US LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce - Calcio karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

US LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI NASIL İZLENİR?

US Lecce-Sassuolo Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lecce'nin muhtemel ilk 11'i: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil

Sassuolo'nun muhtemel ilk 11'i: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Dursun Özbek: Gelirde rekor kırdık!
F.Bahçe'den transfer harekatı!
