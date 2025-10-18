Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A) Lecce - Sassuolo maçı CANLI izle!

İtalya Serie A'da Lecce – Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Lecce, iç sahada güçlü performansını sürdürebilecek mi ve ligde üst sıralara tırmanma şansını kullanabilecek mi? Sassuolo, deplasmanda galibiyet alarak sezon hedeflerine yaklaşabilecek mi? Her iki takım da Serie A'da kritik puanlar için mücadele edecek; peki, bu zorlu karşılaşmada hangi takım taraftarını sevindirecek? Lecce - Sassuolo maçı CANLI izle!

LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

US LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce - Calcio karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Torniamo al Via del Mare dopo la sosta 🔥 pic.twitter.com/SYO8nPVBKy — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) October 18, 2025

US LECCE - SASSUOLO CALCIO MAÇI NASIL İZLENİR?

US Lecce-Sassuolo Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lecce'nin muhtemel ilk 11'i: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil

Sassuolo'nun muhtemel ilk 11'i: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente