Udinese 1-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

Udinese 1-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 6. haftasında Udinese ile Cagliari 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 15:32
Udinese 1-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi. Friuli Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada konuk ekip Cagliari, 25. dakikada Gennaro Borrelli'nin golüyle öne geçti. Udinese ise 58. dakikada Christian Kabasele'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Udinese'de maça ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans sergiledi. Cagliari'de forma giyen genç Türk futbolcu Semih Kılıçsoy ise mücadelede süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da Serie A'da puanını 8'e yükseltti.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Cremonese deplasmanına konuk olacak. Cagliari ise evinde Bologna'yı ağırlayacak.

