Sassuolo-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Udinese karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Sassuolo-Udinese maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:59
Sassuolo-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Sassuolo-Udinese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Sassuolo hem de Udinese, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Sassuolo-Udinese maçı 28 Eylül Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

