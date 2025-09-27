CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A’da yenilgi yüzü görmeyen Juventus, bu akşam Allianz Stadyumu’nda Atalanta BC’yi ağırlıyor. Maç öncesinde taraftarlar “Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:18
Cumartesi akşamı Serie A'da nefes kesen bir mücadele ekranlara gelecek. Juventus ile Atalanta BC, Allianz Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Juventus ile Atalanta, Serie A'da kritik bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Taraftarlar "Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını arıyor. Torino ekibi yenilmezliğini sürdürmeye çalışırken, Atalanta deplasmanda galibiyet arayacak ve liderlik mücadelesine ortak olmayı hedefliyor. Taraftarlar için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak. Peki, Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Juventus-Atalanta maçını takip etmek için tıklayınız.

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 27 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele S Sport Plus, S Sport 2 ve tivibu SPOR 1'de yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergiledi. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı. Bu akşamki maçta da Juventus'un hücum hattındaki önemli isimlerden biri olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus'un muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yıldız; Davut

Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasaliç; De Ketelaere, Krstovic

JUVENTUS - ATALANTA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

