CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A’da heyecan devam ediyor! Cagliari ile Inter, bu akşam karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'da beklenmedik bir şekilde ev sahibi ekibin gerisinde kalan Inter Milan, bu akşam Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Nerazzurri, üst üste iki lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Cagliari - Inter maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabı belli oldu. Peki, Caqliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Cagliari - Inter maçını takip etmek için tıklayınız.

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari - Inter Milan karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus, Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari'nin muhtemel ilk 11'i: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti

Inter Milan'ın muhtemel ilk 11'i: Yaz; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

ASpor CANLI YAYIN

Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
DİĞER
Sergen Yalçın 10’u buldu, 1’i kaldı! Deneyimli teknik adamdan kadro kararı
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
F.Bahçe'de En-Nesyri isyan etti!
Sergen Yalçın'dan 2 yıldıza veto!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Atalanta maçı detayları! Juventus - Atalanta maçı detayları! 10:37
Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? 10:25
Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? 10:21
Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? 10:16
Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:12
Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:06
Daha Eski
Como - Cremonese maçı detayları! Como - Cremonese maçı detayları! 10:05
Eyüpspor - Göztepe maçı saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı saat kaçta? 10:00
F.Bahçe'de En-Nesyri isyan etti! F.Bahçe'de En-Nesyri isyan etti! 09:52
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 09:47
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31