Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'da beklenmedik bir şekilde ev sahibi ekibin gerisinde kalan Inter Milan, bu akşam Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Nerazzurri, üst üste iki lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Cagliari - Inter maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabı belli oldu. Peki, Caqliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Cagliari - Inter maçını takip etmek için tıklayınız.

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari - Inter Milan karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

CAGLIARI - INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus, Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari'nin muhtemel ilk 11'i: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti

Inter Milan'ın muhtemel ilk 11'i: Yaz; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez