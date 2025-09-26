CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Kenan 100 milyon euro

Kenan 100 milyon euro

Milli Takımımız ve İtalyan devinde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki forvetimiz Kenan Yıldız için 100 milyon euro bandındaki tekliflerin değerlendirileceği öne sürüldü

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan 100 milyon euro

İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. TuttoJuve'nin haberine göre; İngiliz devi Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki yıldız sol kanat ile daha da güçlendirmek istiyor. Yıldız'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlıların ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

REKORU ELİNE GEÇİRECEK

İtalyan devi, istediği bu yüksek bonservis bedeli ile Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen olası tüm kulüpleri geri adım attırmayı planlıyor. Milli yıldızımız, böyle bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015-16 sezonunda 34 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

Juventus ile henüz 5 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 446 dakikada sahada kaldı ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Tedesco için karar verildi! Milli arada...
DİĞER
Yapay zeka, Süper Lig'in şampiyonunu tahmin etti! Zirvedeki takım...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:38
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 00:34
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 00:34
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 00:34
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! 00:34
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! 00:34
Daha Eski
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:34
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 00:33
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 00:33
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... 00:33
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü 00:33
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:33