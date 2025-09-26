Kenan 100 milyon euro

İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. TuttoJuve'nin haberine göre; İngiliz devi Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki yıldız sol kanat ile daha da güçlendirmek istiyor. Yıldız'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlıların ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

REKORU ELİNE GEÇİRECEK

İtalyan devi, istediği bu yüksek bonservis bedeli ile Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen olası tüm kulüpleri geri adım attırmayı planlıyor. Milli yıldızımız, böyle bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015-16 sezonunda 34 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

Juventus ile henüz 5 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 446 dakikada sahada kaldı ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.