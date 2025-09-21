Inter 2-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 4. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Inter oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri Dimarco ve Muharemovic'ten (KK) geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise Cheddira kaydetti.

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı müsabakada 65 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Inter 6 puanla 10. sıraya çıktı. Sassuolo ise 3 puanla 14. sırada kaldı.