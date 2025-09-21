CANLI SKOR ANA SAYFA
Inter 2-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU - ÖZET

Inter 2-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter sahasında Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 23:47
Inter 2-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 4. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Inter oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri Dimarco ve Muharemovic'ten (KK) geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise Cheddira kaydetti.

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı müsabakada 65 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Inter 6 puanla 10. sıraya çıktı. Sassuolo ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

