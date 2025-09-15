Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Hellas Verona-Cremonese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Hellas Verona hem de Cremonense, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Hellas Verona-Cremonese maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.