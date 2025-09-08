CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a transfer kancası! Dünya devi...

Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a transfer kancası! Dünya devi...

Son dakika haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Barcelona'nın transfer radarına girdi. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 16:22
Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a transfer kancası! Dünya devi...

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Avrupa futbolunda yükselen performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Juventus kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız için flaş bir transfer iddiası geldi.

Fichajes'in haberine göre; Yıldız, Avrupa'nın önemli kulüpleri arasında yer alan Barcelona'nın transfer listesinde üst sıralara çekildi. Teknik direktör Hansi Flick ve kulüp başkanı Joan Laporta, Yıldız'ı öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak değerlendiriyor.

İSTENEN RAKAM: 70 MİLYON EURO!

Juventus'un genç oyuncusunu 70 milyon euroya yaklaşan bir teklif gelmeden satmayı düşünmediği belirtildi. Öte yandan, Barcelona'nın mali durumunun transferi zorlaştırdığı ifade edildi. İspanyol ekip, Juventus'un talep ettiği yüksek bonservis bedeline ulaşmak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Barcelona yönetimi, genç oyuncuya olan ilgilerinin sürdüğünü ifade etti. Juventus cephesinde ise oyuncunun ancak belirlenen bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesi yönünde net bir tavır olduğu aktarıldı.

İŞTE O HABER👇🏼

