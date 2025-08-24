Juventus-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Juventus-Parma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Juventus hem de Parma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Juventus-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Juventus-Parma maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.