Milan - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Milan, evinde Cremonese'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Milan - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan - Cremonese maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milan - Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca