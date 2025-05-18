Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Torino maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LECCE - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente

Torino: Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams

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