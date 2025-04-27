Juventus-Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus-Monza karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, 71 puanla zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus-Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus-Monza MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus-Monza maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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