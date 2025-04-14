  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli ile Empoli 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli-Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli-Empoli maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi!
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir!
DİĞER
Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
Üründül'den sert eleştiri!
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? 13:32
Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak 13:25
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 13:07
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 12:14
Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? 12:09
Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 11:40
Daha Eski
Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! 11:08
Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 10:58
Üründül'den sert eleştiri! Üründül'den sert eleştiri! 10:29
Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 10:18
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 10:04
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! 09:59