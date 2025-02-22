Venezia-Lazio maçını takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Venezia sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia-Lazio maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.