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Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız için devler harekete geçti! İngilizler arasında transfer rekabeti

Kenan Yıldız için devler harekete geçti! İngilizler arasında transfer rekabeti

Ekonomik dengeyi koruma amacıyla bazı önemli oyuncularını satmayı düşünen Juventus’ta, Kenan Yıldız’ın transferi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Milli futbolcumuz için İngiltere’nin dört büyük kulübü arasında ciddi bir transfer yarışı yaşanması bekleniyor. İşte Kenan Yıldız'la ilgilenen o takımlar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 10:52
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Kenan Yıldız için devler harekete geçti! İngilizler arasında transfer rekabeti

Juventus'un sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağı, kulübün transfer politikasını doğrudan etkileyecek. UEFA gelirlerinden mahrum kalma riski bulunan Torino ekibi, ekonomik dengeyi sağlamak adına önemli oyuncularını elden çıkarmak zorunda kalabilir. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, bu doğrultuda Andrea Cambiaso ve Dusan Vlahovic'ten yaklaşık 100 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı belirtildi. Ancak bu satışların dahi kulübün mali yapısını düzene sokmak için yeterli olmayabileceği ifade edildi.

KENAN YILDIZ İÇİN DEV REKABET

Bu nedenle Juventus yönetimi, alternatif bir plan üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan Kenan Yıldız'ın satışı, kulüp için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin 60 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Juventus, bu yaz 80-90 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelmesi durumunda, oyuncunun satışına onay verebilir.

Bu sezon 37 maçta forma giyerek istikrarlı bir performans sergileyen 19 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekti. Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın genç yıldıza ilgisinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Öte yandan, transfer süreçlerinde önemli rol oynayan menajer Jorge Mendes'in, Kenan Yıldız'ın menajeri olmamasına rağmen Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle sıkı ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Mendes'in son dönemde Juventus yetkilileri ve Yıldız'ın ailesiyle Torino'da görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

KENAN YILDIZ JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR

Juventus, 2022 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kenan Yıldız'ın satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak genç futbolcunun bu ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Juventus ve İtalya'da mutlu olduğu belirtilen milli oyuncunun, taraftarlarla güçlü bir bağ kurduğu ve çocukluk idolü Alessandro Del Piero gibi Juventus'ta uzun yıllar forma giymeyi hayal ettiği aktarıldı.

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