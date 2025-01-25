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Haberler İtalya Serie A Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como ile Atalanta 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:10
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Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Atalanta maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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