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Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

Son dakika spor haberi: Inter forması giyen ve İtalyan deviyle şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyi orta sahası seçildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 18:22
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Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

İtalyan devi Inter'in formasını terleten ve bu sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyi orta sahası seçildi.

Serie A'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners ve Milan forması giyen Christian Pulisic'in de adaylar arasında yer aldığı en iyi orta saha oyuncusu ödülü Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Bu sezon Serie A'da 31 maçta forma giyen Hakan, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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