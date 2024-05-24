Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

İtalyan devi Inter'in formasını terleten ve bu sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın en iyi orta sahası seçildi.

Serie A'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners ve Milan forması giyen Christian Pulisic'in de adaylar arasında yer aldığı en iyi orta saha oyuncusu ödülü Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Bu sezon Serie A'da 31 maçta forma giyen Hakan, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.