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Frosinone - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Frosinone ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Frosinone - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50
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Frosinone - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Frosinone ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSINONE - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Empoli maçı 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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