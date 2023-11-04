Haberler İtalya Serie A Milan 0 - 1 Unidese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan 0 - 1 Unidese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 11. hafta mücadelesinde Milan sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Udinese'nin 1-0'lık üstünlüğüle tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 00:45
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Milan 0 - 1 Unidese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 11. hafta mücadelesinde Milan evinde Udinese'yi ağırladı.

Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmada gol perdesini Udinese'de 62. dakikada Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra penaltıdan attığı golle açtı.

Müsabakada başka gol olmadı ve konuk ekip Udinese maçta 3 puanı alan taraf oldu.

Evinde 3 puan bırakan Stefano Pioli'nin Milan'ı bu sonuçla 22 puanda kaldı.

Udinese ise galibiyetin ardından puanını 10'a yükseltti.

UDINESE SİFTAHI MILAN'DA YAPTI

İtalya Seri A'da bu sezon hiç yenilsini bulunmayan takım olan Udinese, bu sezonki ilk galibiyetini Milan'a karşı aldı.

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