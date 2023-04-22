Sampdoria - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Sampdoria ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Spezia maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SAMPDORIA - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Ravaglia; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini; Lammers

Spezia

Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Nzola, Gyasi