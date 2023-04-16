Haberler İtalya Serie A Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:40
Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Roma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Udinese maçı 16 Nisan Pazar günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ROMA - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma
Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, El Shaarawy; Belotti

Udinese
Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto

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