Haberler İtalya Serie A Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Sampdoria ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:30
Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Sampdoria ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Cremonese maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın

SAMPDORIA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini

Cremonese

Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Galdames, Pickel, Meite, Valeri; Dessers, Tsadjout

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta beklenmedik yaprak dökümü! Şenol Güneş 4 yıldızın biletini kesti...
Mehmet Dinçerler kameraları gördü bir anda gözü döndü "Kardeşim..." Hadise'nin eski eşi Mehmet'in artık sabrı yok
G.Saray'dan TFF'ye VAR çıkarması!
G.Saray'da Wanda Nara krizi! Icardi ve ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lazio - Juventus maçı hangi kanalda?
Torino - Roma maçı hangi kanalda?
Kars Sarıkamış TOKİ kazananlar isim listesi
Kars Sarıkamış TOKİ canlı izle 8 Nisan
Ankara Haymana TOKİ kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund - Union Berlin maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Union Berlin maçı hangi kanalda? 09:14
Nice - PSG maçı hangi kanalda? Nice - PSG maçı hangi kanalda? 09:08
Angers - Lille maçı hangi kanalda? Angers - Lille maçı hangi kanalda? 09:04
Lazio - Juventus maçı hangi kanalda? Lazio - Juventus maçı hangi kanalda? 08:59
Torino - Roma maçı hangi kanalda? Torino - Roma maçı hangi kanalda? 08:55
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 08:52
Daha Eski
Sampdoria - Cremonese maçı hangi kanalda? Sampdoria - Cremonese maçı hangi kanalda? 08:45
Atalanta - Bologna maçı hangi kanalda? Atalanta - Bologna maçı hangi kanalda? 08:17
Fiorentina - Spezia maçı hangi kanalda? Fiorentina - Spezia maçı hangi kanalda? 08:13
Udinese - Monza maçı hangi kanalda? Udinese - Monza maçı hangi kanalda? 08:07
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08