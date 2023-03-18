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Udinese 3-1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Udinese sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Udinese'ye galibiyeti getiren golleri Pereyra, Beto ve Ehizibue kaydetti. Milan'ın tek golü Ibrahimovic'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 00:58
Udinese 3-1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Milan deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Udinese 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto, 70. dakikada Ehizibue kaydetti. Milan'ın tek golü 45+4. dakikada penaltıdan Ibrahimovic kaydetti.

İsvaçli yıldız Ibrahimovic Milan formasıyla bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Alınan bu sonucun ardından Udinese puanını 38'e çıkardı. Milan ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, lider Napoli ile karşılaşacak. Udinese ise Bologna'ya konuk olacak.

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