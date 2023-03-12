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Cremonese 0-2 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Fiorentina deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fiorentina 3 puanı hanesine yazdırdı. Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Rolando Mandragora ile 50. dakikada Arthur Cabral kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 22:20
Cremonese 0-2 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Fiorentina, Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Cremonese'ye konuk oldu.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Rolando Mandragora ile 50. dakikada Arthur Cabral kaydetti.

Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, puanını 34'e çıkarttı ve 11. sırada yer aldı.

Fiorentina, Serie A'da üst üste 3. maçından galip ayrıldı. Cremonese ise 12 puanla 20. sırada kaldı.

Fiorentina, ilk maçta 1-0 yendiği Demir Grup Sivasspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta karşılaşacak.

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