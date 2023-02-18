Haberler İtalya Serie A Inter 3-1 Udinese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter 3-1 Udinese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, sahasında Udinese'yi Lukaku (p), Mkhitaryan ve Martinez'in golleriyle 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 00:43
Inter 3-1 Udinese (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 23. haftasında Inter ile Udinese kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 20. dakikada Romelu Lukaku (p), 73. dakikada Henrik Mkhitaryan ve 89. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibin tek golü ise 43. dakikada Sandi Lovric'ten geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 66'DA GİRDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Inter bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti. Udinese ise 30 puanda kaldı.

DİĞER
Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın kanalı var mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin oluşturduğu toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi
F.Bahçe'de Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu
Ağaoğlu'dan Özyazıcı yorumu: Çok önemli bir değerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli şampiyonluğa koşuyor!
Inter'e Sampdoria engeli!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü! 00:56
Inter evinde hata yapmadı Inter evinde hata yapmadı 00:43
Liverpool Newcastle'ın serisini bitirdi Liverpool Newcastle'ın serisini bitirdi 23:15
Vedat Muriqi attı Mallorca kazandı! Vedat Muriqi attı Mallorca kazandı! 23:01
F.Bahçe'nin kan bağışı kampanyası sona erdi F.Bahçe'nin kan bağışı kampanyası sona erdi 22:58
Kasapoğlu'ndan Özyazıcı için taziye mesajı Kasapoğlu'ndan Özyazıcı için taziye mesajı 22:53
Daha Eski
Milan Messias ile güldü! Milan Messias ile güldü! 22:20
Futbol camiasından Özyazıcı için başsağlığı mesajları Futbol camiasından Özyazıcı için başsağlığı mesajları 21:54
Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması! Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması! 21:34
Transfer dönemi uzatıldı! İşte yeni tarih Transfer dönemi uzatıldı! İşte yeni tarih 21:18
Kasımpaşa Günay Güvenç'i kadrosuna kattı! Kasımpaşa Günay Güvenç'i kadrosuna kattı! 21:08
TFF'den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı TFF'den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı 21:03