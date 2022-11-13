Haberler İtalya Serie A Atalanta 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakanlı Inter Merihli Atalanta'yı mağlup etti!

Atalanta 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakanlı Inter Merihli Atalanta'yı mağlup etti!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta Inter ile karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Inter deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 16:36
Atalanta 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakanlı Inter Merihli Atalanta'yı mağlup etti!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Zirve yarışını ilgilendiren zorlu mücadelede Inter deplasmanda Atalanta'yı Edin Dzeko, Joakim Maehle(KK) ve Jose Luis Palomino(KK)'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi Atalanta'nın gollerini Ademola Lookman ve Jose Luis Palomino kaydetti.


Atalanta'da milli oyuncu Merih Demiral 68 dakika süre aldı.

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev yaptı.

Inter deplasmanda kazanarak puanını 30'a yükseltti.

Atalanta 27 puanda kaldı.

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