Haberler İtalya Serie A Roma'da Georginio Wijnaldum şoku! Kaval kemiği kırıldı

Roma'da Georginio Wijnaldum şoku! Kaval kemiği kırıldı

İtalya Serie A ekibi Roma, yeni transferi Georginio Wijnaldum'dan gelen sakatlık haberiyla sarsıldı. Roma'dan yapılan açıklamada, Hollandalı yıldızın sağ bacak kaval kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
Roma'da Georginio Wijnaldum şoku! Kaval kemiği kırıldı

Roma, kulübe yeni katılan yıldız futbolcu Georginio Wijnaldum hakkında sakatlık açıklamasında bulundu.

Serie A ekibi, Wijnaldum'un antrenman sırasında sağ bacağındaki kaval kemiğinde bir kırık olduğunu duyurdu.

31 yaşındaki futbolcunun Kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor.

İŞTE ROMA'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık ve iki transfer! Okan Buruk kararını verdi...
Trabzon Of'ta 3 kızını başlarından vurarak öldüren babanın akıl sağlığı yerinde çıktı
Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...
Buruk neşteri vurdu! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kim Min Jae attı Napoli evinde farka koştu!
Atalanta ile Milan puanları paylaştı!
Domates gribi belirtileri nedir, bulaşıcı mı?
Kim Min-Jae, Serie A tarihine geçti!
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 22 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış alarmı! - SON DAKİKA
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:19
Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 11:02
Roma'da Wijnaldum şoku! Roma'da Wijnaldum şoku! 10:58
Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! 10:58
Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? 10:51
Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... 09:59
Daha Eski
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? 09:38
Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... 09:35
Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." 09:07
Çakar'dan penaltı yorumu! "Caner'in müdahalesi..." Çakar'dan penaltı yorumu! "Caner'in müdahalesi..." 08:03
Dikkat çeken yorum! "Kalitesi her halinden belli" Dikkat çeken yorum! "Kalitesi her halinden belli" 07:55
Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 Aslan stoper transferinde sona yaklaştı! Oran: %51 -%49 01:30