Zeki Çelik Roma'ya doğru!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu.

Adı son günlerde Serie A ekipleriyle anılan milli futbolcunun Jose Mourinho yönetimindeki AS Roma ile anlaştığı ve oyuncuya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

25 yaşındaki oyuncuya Fransa'daki başarılı sürecinin ardından birçok Avrupa kulübü talip olmuştu.

2018'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan sağ bek, Fransız temsilcisinde 143 maçta 8 gol ile 14 asist yaptı ve 22 gole katkı sağladı..



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