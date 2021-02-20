Haberler İtalya Serie A Lazio'ya şok corona virüsü suçlaması! Serie B'ye düşürülebilir

'ya şok corona virüsü suçlaması! Serie B'ye düşürülebilir

Son dakika spor haberleri... takımlarından , şok bir suçlama ile karşı karşıya... Corona virüsü test sonuçlarını gizlediği gerekçesiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edilen kulüp suçlu bulunursa Serie B'ye düşürülebilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:10
Lazio'ya şok corona virüsü suçlaması! Serie B'ye düşürülebilir

takımlarından , büyük bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. ekibinin corona virüsü test sonuçlarında doğruyu gizlediği gerekçesiyle İtalyan Federal Mahkemesi'ne sevk edildiği bildirildi.

'de yer alan habere göre kulüp başkanı ile kulüp doktorları ve pozitif vakaları, sağlık makamlarına doğru bir şekilde bildirmedi. Ayrıca semptom göstermeyen bir Covid-19'lu oyuncunun 10 günlük karantina süresini tamamlamadığı da ifade edildi. Oyuncunun kim olduğuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Lazio kulüp sözcüsü ise iddialarla ilgili, "Gerçeklerin doğru bir şekilde yeniden inşası için spor adaletine güveniyoruz" dedi. Kulüp mahkeme sonucu suçlu bulunursa, puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.


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