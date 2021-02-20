Lazio'ya şok corona virüsü suçlaması! Serie B'ye düşürülebilir

İtalya Serie A takımlarından Lazio, büyük bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Roma ekibinin corona virüsü test sonuçlarında doğruyu gizlediği gerekçesiyle İtalyan Federal Mahkemesi'ne sevk edildiği bildirildi.

ESPN'de yer alan habere göre kulüp başkanı Claudio Lotito ile kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia pozitif vakaları, sağlık makamlarına doğru bir şekilde bildirmedi. Ayrıca semptom göstermeyen bir Covid-19'lu oyuncunun 10 günlük karantina süresini tamamlamadığı da ifade edildi. Oyuncunun kim olduğuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Lazio kulüp sözcüsü Roberto Rao ise iddialarla ilgili, "Gerçeklerin doğru bir şekilde yeniden inşası için spor adaletine güveniyoruz" dedi. Kulüp mahkeme sonucu suçlu bulunursa, puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.



