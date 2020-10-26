Milan 3-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 5'inci haftasında Milan sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic (2) ve Alexis Saelemaekers'tan gelirken, Roma'nın gollerini Edin Dzeko, Jordan Veretout (pen.) ve Marash Kumbulla kaydetti.
Bu sonuçla Milan puanını 13'e Roma da 8'e yükseltti.
HAKAN 90 DAKİKA GÖREV ALDI
Milan'da gösterdiği performans ile son haftalarda dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu zorlu maçta 90 dakika görev aldı.