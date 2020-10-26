Haberler İtalya Serie A Milan 3-3 Roma | MAÇ SONUCU

3-3 Roma | MAÇ SONUCU

A'nın 5'inci haftasında ile roma karşı karşıya geldi. 'da oynanan ve 6 gole sahne olan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcumuz karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 00:50
Milan 3-3 Roma | MAÇ SONUCU

A'nın 5'inci haftasında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic (2) ve Alexis Saelemaekers'tan gelirken, Roma'nın gollerini , Jordan Veretout (pen.) ve Marash Kumbulla kaydetti.

Bu sonuçla Milan puanını 13'e Roma da 8'e yükseltti.

HAKAN 90 DAKİKA GÖREV ALDI

Milan'da gösterdiği performans ile son haftalarda dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz zorlu maçta 90 dakika görev aldı.

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