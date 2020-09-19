Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:45
Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Roma maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Günter, , Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni, Stepinski, Benassi, Carmine

Roma: López, Ibañez, Cristante, Mancini, Spinazzola, Veretout, Diawara, Santon, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko

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