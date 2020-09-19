Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Roma maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Günter, Mert Çetin, Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni, Stepinski, Benassi, Carmine

Roma: López, Ibañez, Cristante, Mancini, Spinazzola, Veretout, Diawara, Santon, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko