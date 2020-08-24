Roma milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni durağı resmen belli oldu. Başkent temsilcisi, milli stoperin bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.

Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giymişti.