Roma milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Mert Çetin'in yeni durağı resmen açıklandı!

Roma milli futbolcu 'i 'ya kiraladı

Roma milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı

A ekibi Roma, milli futbolcu 'in 'ya kiralandığını resmen açıkladı. Genç stoper yaklaşık 3 hafta önce Verona için sağlık kontrolünden geçmişti.

A ekibi Roma'da forma giyen 'in yeni durağı resmen belli oldu. Başkent temsilcisi, milli stoperin bir başka Serie A ekibi 'ya kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.

Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giymişti.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 19:06
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