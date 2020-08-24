Roma milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı
İtalya Serie A ekibi Roma, milli futbolcu Mert Çetin'in Verona'ya kiralandığını resmen açıkladı. Genç stoper yaklaşık 3 hafta önce Verona için sağlık kontrolünden geçmişti.
İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni durağı resmen belli oldu. Başkent temsilcisi, milli stoperin bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.
Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti.
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giymişti.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 19:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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