Mert Çetin Verona için sağlık kontrolünde!
İtalya'nın Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Mert Çetin, yeni sezonda Hellas Verona forması giyecek. Çetin için yapılan son açıklamada oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni takımı açıklandı.
Hellas Verona, 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiğini resmen açıkladı. Verona'nın, kısa sürede Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurması bekleniyor.
Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.
- 05.08.2020
- Terim'den flaş karar! İki önemli ismi kadroda tutacak
- Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Çetin Verona için sağlık kontrolünde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.