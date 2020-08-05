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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Verona için sağlık kontrolünde!

Mert Çetin Verona için sağlık kontrolünde!

İtalya'nın Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncumuz , yeni sezonda Hellas Verona forması giyecek. Çetin için yapılan son açıklamada oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen 'in yeni takımı açıklandı.

Hellas Verona, 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiğini resmen açıkladı. Verona'nın, kısa sürede Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurması bekleniyor.

Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.

  1. 05.08.2020
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