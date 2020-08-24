Mihajlovic’e virüs bulaştı

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic talihsiz bir dönemden geçiyor. Geçen sezon öncesi lösemi teşhisi konulan ve kemik iliği nakli yapılan başarılı çalıştırıcının dün COVİD- 19 testi pozitif çıktı. Mihajlovic'in sempton göstermediği ancak karantinaya alındığı kaydedildi.