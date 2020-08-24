Mihajlovic’e virüs bulaştı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Mihajlovic’e virüs bulaştı

Mihajlovic’e virüs bulaştı

Mihajlovic’e virüs bulaştı

talihsiz bir dönemden geçiyor.

talihsiz bir dönemden geçiyor. Geçen sezon öncesi lösemi teşhisi konulan ve kemik iliği nakli yapılan başarılı çalıştırıcının dün COVİD- 19 testi pozitif çıktı. Mihajlovic'in sempton göstermediği ancak karantinaya alındığı kaydedildi.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mihajlovic’e virüs bulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA