Mihajlovic’e virüs bulaştı
Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic talihsiz bir dönemden geçiyor.
Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic talihsiz bir dönemden geçiyor. Geçen sezon öncesi lösemi teşhisi konulan ve kemik iliği nakli yapılan başarılı çalıştırıcının dün COVİD- 19 testi pozitif çıktı. Mihajlovic'in sempton göstermediği ancak karantinaya alındığı kaydedildi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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