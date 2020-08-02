SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde SPAL ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. SPAL'de Etrit Berisha, Alberto Cerri ve Sergio Floccari Fiorentina karşısında forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise Marco Benassi, Bartlomiej Dragowski ve Rachid Ghezzal oynayamayacak.

SPAL-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Fiorentina maçı bu akşam saat 19:00'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.