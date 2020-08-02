SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 38. haftasında SPAL, evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde SPAL ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. SPAL'de Etrit Berisha, Alberto Cerri ve Sergio Floccari Fiorentina karşısında forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise Marco Benassi, Bartlomiej Dragowski ve Rachid Ghezzal oynayamayacak.
SPAL-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
SPAL-Fiorentina maçı bu akşam saat 19:00'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 02.08.2020
- Lecce-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Genoa - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...
- Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao...
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.