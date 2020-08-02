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02 Ağustos 2020, Pazar
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Messi sorusuna Gattuso'dan çarpıcı yanıt!

Messi sorusuna Gattuso'dan çarpıcı yanıt!

Futbolculuk zamanında Milan ile bütünleşmiş ve efsane isim haline gelen Gennaro Gattuso bugünlerde teknik direktörlüğünü yürütüyor. Ligin sona ermesinin ardından gözünü ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesine çeviren İtalyan ekibinde, teknik patron Gattuso'dan 'Messi'yi nasıl durdurakcasınız?' sorusu üzerine flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İtalya Serie A'da sezonun tamamlanmasının ardından ile rövanş mücadelesine çıkacak olan 'de heyecan dorukta. Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Gennaro Gattuso'ya karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin süper yıldızı Mesii hakkında sorulan soruya iddialı bir yanıt geldi.

'MILAN'DAKİ GATTUSO GERİ GELİRSE...'

Messi'yi nasıl durdurumayı planladığı sorulan Gattuso yaptığı açıklamada "Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." dedi.

Napoli, Barcelona ile sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Napoli sona eren Serie A sezonunda 62 puanla 7. sırada yer aldı.

  1. 02.08.2020
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