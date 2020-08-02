Messi sorusuna Gattuso'dan çarpıcı yanıt!

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İtalya Serie A'da sezonun tamamlanmasının ardından Barcelona ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Napoli'de heyecan dorukta. Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Gennaro Gattuso'ya karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin süper yıldızı Mesii hakkında sorulan soruya iddialı bir yanıt geldi.

'MILAN'DAKİ GATTUSO GERİ GELİRSE...'

Messi'yi nasıl durdurumayı planladığı sorulan Gattuso yaptığı açıklamada "Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." dedi.

Napoli, Barcelona ile sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Napoli sona eren Serie A sezonunda 62 puanla 7. sırada yer aldı.