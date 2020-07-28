Lionel Messi Inter'e mi gidiyor? Babasından flaş hamle! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Inter'e mi gidiyor? Babasından flaş hamle!

Lionel Messi Inter'e mi gidiyor? Babasından flaş hamle!

Arjantinli dünya yıldızı 'nin 'dan ayrılacağı ve İtalya Serie ekiplerinden Inter'e olacağı iddia ediliyordu. Inter'in eski başkanı , Messi'nin babasının Milano'da Inter'in ofisine yakın noktada bir ev aldığını açıkladı.

Inter'e transferi gündeme gelen için, flaş bir iddia ortaya atıldı. Inter'in eski başkanı , Lionel Messi transferi ile ilgili konuştu.

Moratti yaptığı açıklamada; Arjantinli yıldızın Inter'e gelişinin hayal olmaktan çıkabileceğini ifade etti.

"BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR"
Moratti, konu ile ilgili; "Bazen hayaller gerçeğe döner. Messi'nin babası Milano'da Inter'in ofisine yakın noktada bir ev aldı. Umarım bu bir anlama geliyordur." dedi.

Lionel Messi, bu sezon çıktığı 42 maçta takımına 30 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. Arjantinli süper yıldız, 15 yıllık profesyonel kariyerinde sadece 'da forma giydi.

  1. 28.07.2020
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