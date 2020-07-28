Lionel Messi Inter'e mi gidiyor? Babasından flaş hamle!
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı ve İtalya Serie ekiplerinden Inter'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Messi'nin babasının Milano'da Inter'in ofisine yakın noktada bir ev aldığını açıkladı.
Inter'e transferi gündeme gelen Lionel Messi için, flaş bir iddia ortaya atıldı. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Lionel Messi transferi ile ilgili konuştu.
Moratti yaptığı açıklamada; Arjantinli yıldızın Inter'e gelişinin hayal olmaktan çıkabileceğini ifade etti.
"BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR"
Moratti, konu ile ilgili; "Bazen hayaller gerçeğe döner. Messi'nin babası Milano'da Inter'in ofisine yakın noktada bir ev aldı. Umarım bu bir anlama geliyordur." dedi.
Lionel Messi, bu sezon çıktığı 42 maçta takımına 30 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. Arjantinli süper yıldız, 15 yıllık profesyonel kariyerinde sadece Barcelona'da forma giydi.
- 28.07.2020
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
- Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lionel Messi Inter'e mi gidiyor? Babasından flaş hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.