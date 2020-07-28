Real Madrid'li Mariano Diaz'a corona virüsü şoku! Manchester City maçında... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'li 'a şoku! maçında...

Real Madrid'li Mariano Diaz'a corona virüsü şoku! Manchester City maçında...

ekiplerinden , Dominikli yıldız futbolcu 'ın corona virüsüne yakalandığını ve bu sebepten dolayı 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

1. Futbol Ligi () ekibi 'in forvet oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.

İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

  1. 28.07.2020
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