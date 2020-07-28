Real Madrid'li Mariano Diaz'a corona virüsü şoku! Manchester City maçında...
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Dominikli yıldız futbolcu Mariano Diaz'ın corona virüsüne yakalandığını ve bu sebepten dolayı 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.
İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.
Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'li Mariano Diaz'a corona virüsü şoku! Manchester City maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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