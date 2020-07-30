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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Sevilla’da korona vakası

Sevilla’da korona vakası

'nın , bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nın , bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Avrupa Ligi son 16 turuna kalan Sevilla, 6 Ağustos'ta sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Ligue 1 ekibi Nantes'te de 5 kişinin çıktı.
  1. 30.7.2020
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