İspanyol basını duyurdu! Emre Mor için karar verildi
Sezon başında Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiralayıp devre arasında Olympiakos'a gönderdiği Emre Mor hakkında karar verildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunan İspanyol ekibi, genç yıldızı yeniden kiralayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, kulübünde istenmeyen kişi ilan edildi. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre genç futbolcu, Celta Vigo'da yeni sezon için kadroda düşünülmüyor.
Haberde İspanyol ekibinin, 13 milyon Euro ile tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumunda olan milli futbolcuyu satması durumunda büyük zarar edeceği ifade edildi. Bu nedenle Celta Vigo'nun yeni sezonda da genç yıldızı kiralamak istediğine ve bu nedenle kulüp arandığına vurgu yapıldı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta skor üretememişti. Devre arası transfer döneminde Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, burada da yalnızca 2 maça çıkabildi.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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