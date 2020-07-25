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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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İspanyol basını duyurdu! için karar verildi

İspanyol basını duyurdu! Emre Mor için karar verildi

Sezon başında 'ın 'dan kiralayıp devre arasında 'a gönderdiği hakkında karar verildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunan İspanyol ekibi, genç yıldızı yeniden kiralayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezonun ilk yarısını 'da, ikinci yarısını ise 'ta kiralık olarak geçiren , kulübünde istenmeyen kişi ilan edildi. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre genç futbolcu, 'da yeni sezon için kadroda düşünülmüyor.

Haberde İspanyol ekibinin, 13 milyon Euro ile tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumunda olan milli futbolcuyu satması durumunda büyük zarar edeceği ifade edildi. Bu nedenle Celta Vigo'nun yeni sezonda da genç yıldızı kiralamak istediğine ve bu nedenle kulüp arandığına vurgu yapıldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta skor üretememişti. Devre arası döneminde Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, burada da yalnızca 2 maça çıkabildi.


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  1. 25.07.2020
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