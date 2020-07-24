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24 Temmuz 2020, Cuma
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Emery Villarreal’de

Emery Villarreal’de

ekibi Villarreal, teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. 60 puanla 5'inci sırada bitiren ve ile yollarını ayıran Villarreal, çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. olarak 'i çalıştıran Emery, 2019'dan beri bir takımda görev yapmadı.

İspanya Ligi ekibi Villarreal, teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. 60 puanla 5'inci sırada bitiren ve ile yollarını ayıran Villarreal, çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. olarak 'i çalıştıran Emery, 2019'dan beri bir takımda görev yapmadı.

  1. 24.7.2020
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