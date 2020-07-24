Emery Villarreal’de

İspanya Ligi ekibi Villarreal, teknik direktörlük görevine Unai Emery'yi getirdi. Sezonu 60 puanla 5'inci sırada bitiren ve Javi Calleja ile yollarını ayıran Villarreal, İspanyol çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Arsenal'i çalıştıran Emery, Kasım 2019'dan beri bir takımda görev yapmadı.