La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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'nın yeni ekiplerinden Cadiz 'yu transfer etti

La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti

İspanya 'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı yıldız 'yu renklerine bağladı.

'nin () yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu 'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde , Sevilla, ve gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, 'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

  1. 23.07.2020
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