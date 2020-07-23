La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti
İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı yıldız Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.
- 23.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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