Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son dakikalarda yediği golle yıkıldı. Spor yazarları da 2-2 sona eren bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdiler. İşte o yorumlar...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:06
Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - 12 GOL!

Galatasaray 5.'lik şansı için çıktığı Antalyaspor deplasmanında öne geçmesine rağmen maçı bitiremedi. Muslera sonrası kale zafiyeti yaşandı. Savunmada 4 oyuncunun sürekli değişmesi kale güvenliğini sıkıntıya soktu. Sezonun ilk yarısında hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de savunma zaafiyetleri vardı ama Muslera, Galatasaray'ı ayakta tutuyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Pandemi dönemi sonrası Galatasaray yenildikleri veya pua kaybettikleri her maçın ardından "Özür dileriz. Bu mağlubiyeti gelecek hafta telafi edeceğiz" dediler. Ancak bunlar lafta kaldı. Teoriden pratiğe geçmedi.

Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil.

Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Antalyaspor deplasmanında ilk yarı topa sahip olmalarına rağmen hücumda üretken değillerdi. İkinci yarı daha iyi oynayıp 2 gol bulmalarına rağmen savunma zaafiyetinden yine maçı beraberlikle bitirdiler. Futbol takımı puzzle'a benzer. Sezon başından beri başta Seri olmak üzere oyuncular doğru pozisyonlarda görev almadı. Bunu da sağlayacak olan kulübün futbol aklı Fatih Terim'di.

Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GİDECEKLER LİSTESİNDE ADI 1. SIRADA"

Belhanda ilk geldiği sezon 3, ikinci sezon 4, bu sezon da 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol attı. 3 senede 12 GOL atarak beklentinin çok gerisinde kaldı. Bir tek geçen sezon zaman zaman iyi performansıyla şampiyonluğa katkı verdi. Sneijder'den sonra 10 numara olarak alınması ve lanse edilmesi yanlıştı. 3 yılda bonuslarla 12 milyon euro kazanan Belhanda aldığı paranın karşılığını veremedi. Önümüzdeki sezon gidecek oyuncular listesinde adı 1. sırada. Yönetimi sıkıntıya sokan Belhanda'dan nasıl kurtulacakları.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA