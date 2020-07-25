Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bunun en temel nedeni oyuncu topluluğunun düşük motivasyonuydu. Skora hiç isyan etmediler. Şunu unutmamak gerekir ki Galatasaray gibi bireysel oyuncularla problem çözmeye çalışan takımlar için tribün atmosferi çok önemli. Pandemi sonrası bu da yoktu. Pandemi sonrası sarı-kırmızılıların bu başarısız görüntüsü tesadüf değil.