İtalyan devi Juventus'a Matuidi ve Rugani'den iyi haber geldi. Çizme'de artan corona virüsü salgını, Juventus'a da sıçramıştı ve Matuidi ile Rugani, Covid-19'a yakalanmıştı. Torino ekibi, iki futbolcunun yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala corona virüsüne yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 16:17
- Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı!
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