Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı!

Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala corona virüsüne yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.