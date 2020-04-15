Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Matuidi ve Rugani'nin son test sonuçları belli oldu!

'ta ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı!

Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı!

İtalyan devi 'a ve Rugani'den iyi haber geldi. Çizme'de artan corona virüsü salgını, Juventus'a da sıçramıştı ve Matuidi ile Rugani, Covid-19'a yakalanmıştı. Torino ekibi, iki futbolcunun yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

, Blaise ve Daniele Rugani'ye yapılan son corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını belirtti.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala corona virüsüne yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 16:17
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