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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Cengiz Ünder yolcu

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran 'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran 'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.

  1. 8.1.2020
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