Cengiz Ünder yolcu

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası Matteo Politano için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran Cengiz Ünder'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.