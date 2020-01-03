Cengiz Ünder'e flaş talip! Milli yıldızın yanına gidiyor

Roma'da Paulo Fonseca yönetiminde kadroya girmekte zorlanan ve satış listesine konan Cengiz Ünder için İtalyan kulübü fiyatı belirlemişti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport ve Calciomercato'da yer alan haberlere göre; Roma, genç yıldızı Cengiz Ünder'i yüksek bir karla satma düşüncesine yönelmişti. Roma bu anlamda Cengiz Ünder için minimum 35 milyon euro'luk bir bedel biçti.

CENK'İN YANINA GİDİYOR

İlk yarıda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek küme düşme hattına kadar gerileyen Everton'da teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti getirilmişti.

Ancelotti'nin raporları doğrultusunda Cengiz Ünder transferi için çalışmalar başlatıldı. Bleacher Report'un haberine göre, İngiliz ekibi, Ünder'in durumunu sormak için temsilcileriyle temasa geçti.

Ligde eski görüntüsüne ulaşabilmek adına kadrosunu güçlendirmek isteyen Everton'ın milli yıldız için kesenin ağzını açması bekleniyor.

MANCHESTER DA TALİP

Manchester United da milli oyuncu için bir girişimde bulundu. İngiliz devi, 22 yaşındaki genç oyuncu için nabız yoklamaya başladı. İlerleyen günlerde transferde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.