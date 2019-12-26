Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.
Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu Cengiz Ünder, Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder'i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor. Sındırgı'nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder'in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder'e Roma'da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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