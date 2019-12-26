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26 Aralık 2019, Perşembe
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baba ocağı 'da

Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , yılbaşı tatilini geçirmek için 'in ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu , sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder'i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor. Sındırgı'nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder'in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder'e Roma'da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor.

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  1. 26.12.2019
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