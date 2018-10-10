Chievo'da teknik direktörlüğe C getirildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Chievo'da Lorenzo D'Anna'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Ventura getirildi.
Chievo Kulübü, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Ventura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Bari ve Torino gibi birçok ekipte görev yapan tecrübeli teknik direktör, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Serie A'da geride kalan 8 haftada galibiyet elde edemeyen Chievo, son sırada bulunuyor.
- 10.10.2018 15:20
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Chievo'da teknik direktörlüğe C getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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