Chievo'da teknik direktörlüğe C getirildi
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Chievo'da teknik direktörlüğe C getirildi

    Chievo'da teknik direktörlüğe C getirildi

    (Serie A) ekibi Chievo'da Lorenzo D'Anna'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Ventura getirildi.

    Chievo Kulübü, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Ventura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Ülkesinde Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, , Bari ve Torino gibi birçok ekipte görev yapan tecrübeli teknik direktör, son olarak İtalya 'nı çalıştırmıştı.

    Serie A'da geride kalan 8 haftada galibiyet elde edemeyen Chievo, son sırada bulunuyor.

    1. 10.10.2018 15:20
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